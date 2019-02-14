الخارجية الفلسطينية: قطع إمدادات المياه عن «مسافر يطا» تكشف وجه الاحتلال

2019/02/14 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطع إمدادات وخطوط المياه عن تجمعات مسافر يطا، في محافظة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، “إن قطع إمدادات المياه وحرمان المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال من الحق في المياه، هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والأخلاق البشرية، ويجب ألا تمر دون حساب”.

وأكدت أن هذه الجريمة البشعة تكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وزيف ما يدعيه نتنياهو ويروج له من على كل منبر دولي حول (إنسانية) إسرائيل و(قدراتها التكنولوجية) في مساعدة الدول المحتاجة لاستصلاح مصادر المياه فيها وتزويد السكان بها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه الجرائم بحجم خطرها على حياة الإنسان الفلسطيني وحقه في أرضه وتحصيل حقوقه في السكن والمياه والحركة وغيرها، من خلال التواصل مع المقررين الخاصين لهذه الحقوق تحديداً، وعبر طرح هذه الجرائم أمام مجلس حقوق الإنسان، وفي اللقاءات المحددة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء هجمتها واعتداءاتها إلى اقتلاع وتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومساكنهم في مسافر يطا، بهدف ابتلاعها والسيطرة عليها تمهيداً للاستيطان فيها وتوسيع المستوطنات المحيطة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قطعت امس الأربعاء، خطوط المياه المغذية لـ17 تجمعا سكانيا في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل، في إطار التضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان.

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