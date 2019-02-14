أردوغان: نرحب بموقف روسيا الإيجابي من المنطقة الآمنة بسوريا

2019/02/14 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن ترحيب بلاده بموقف روسيا الإيجابي من فكرة "المنطقة الآمنة" في سوريا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي قبيل الاجتماع المغلق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي.وقال أردوغان: "ندعم فكرة المنطقة الآمنة في سوريا بما يخدم إزالة مخاوفنا بشأن الأمن القومي".وأكد أردوغان، أنه "لا يمكن تحقيق وحدة التراب السوري دون تطهير منطقة "منبج وشرق الفرات من تنظيمي ب ي د وي ب ك الإرهابيين".وأشار إلى أنه "يجب تجاوز الانسداد الحاصل بخصوص اللجنة الدستورية في سوريا".وتابع: "يمكننا خلال فترة قصيرة التوصل إلى نتيجة لإعلان اللجنة من خلال وضع تحفظات الأمم المتحدة بالاعتبار".وأشار أردوغان إلى "أهمية التعاون في استخدام المجال الجوي بمناطق عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، على غرار التعاون في استخدام المجال الجوي بمحافظة إدلب".ويزور أردوغان مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي بوتين والإيراني حسن روحاني حول سوريا.

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