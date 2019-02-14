مقتل واصابة 9 من الحشد بتفجير في جزيرة سامراء

2019/02/14 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

قتل واصيب 9 من عناصر الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت على دورية لقوات سرايا السلام في منطقة جزيرة سامراء بالمنطقة المحاذية لمحافظة الانبار، مااسفر عن استشهاد واستشهاد 8 من عناصر وقادة السرايا”.

وأشار الى ان “من بين الشهداء الثمانية (حسين عطية) آمر فوج التدخل في السرايا وسبعة من رفاقه وجريح واحد وهم (جاسم محمد حسين، وحسين جبار علك، وعلي عبد الكاظم عبد، ومصطفى علي علكم، وأحمد هليل حسين، وهشام فالح حسن، ولؤي حسين عبد الحر) “.





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