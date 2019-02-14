القبض على عنصر امني لداعش الارهابي في منطقة الجرايشي

2019/02/14 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة اليوم الخميس، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 39 واثر معلومات استخبارية دقيقة القبض على

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