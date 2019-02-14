2019/02/14 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد حزب المؤتمر الهندي المعارض اليوم الخميس بإلغاء مرسوم أصدرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ينص على حبس أي مسلم يلقي يمين الطلاق شفاهية على زوجته، إذا فاز في الانتخابات التي تجرى في مايو أيار المقبل.

وأصدر حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الذي يرأسه مودي في يناير كانون الثاني مرسوما يقضي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام لأي مسلم يطلق زوجته شفهيا بإلقاء يمين الطلاق ثلاثا.

وصدر المرسوم بعدما عارض حزب المؤتمر وأحزاب أخرى في المجلس الأعلى بالبرلمان مشروع قانون كان يسعى لتحويل هذا الفعل إلى جريمة لا يمكن الإفراج عن مرتكبها بكفالة رغم موافقة مجلس النواب عليه في نهاية العام الماضي.

وقال مودي إن هذا الأمر ضروري لتمكين المرأة لكن حزب المؤتمر قال إنه عقاب مجحف للرجال المسلمين.

وقالت سوشميتا ديف رئيسة شعبة المرأة في حزب المؤتمر في كلمة “نحن نعارضه لأنه سلاح آخر يسعى السيد ناريندا مودي من ورائه لحبس الرجال المسلمين أو اقتيادهم إلى مراكز الشرطة”.

وأضافت “أعدكم إذا تولت حكومة حزب المؤتمر السلطة في عام 2019 أن تلغي قانون الطلاق الثلاثي”.

ألقت ديف كلمتها خلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الذي يرأسه راهول غاندي والذي قال “بغض النظر عن لغتكم أو دينكم أو طبقتكم حزب المؤتمر سيحميكم دائما”.

وقوبل تصريحه بترحيب شديد من الحاضرين. يبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة 80 بالمئة منهم هندوس و14.2 بالمئة مسلمون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الهندية تعلن مقتل 12 جنديا في تفجير سيارة مفخخة في كشمير الهندية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الهندية تعلن مقتل 12 جنديا في تفجير سيارة مفخخة في كشمير الهندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).