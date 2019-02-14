القوة الجوية يبدأ تحضيراته لمباراة النفط في ممتاز الكرة

2019/02/14 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..سيعاود فريق القوة الجوية لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تدريباته على ملعب الفريق الاول بتمام الساعة الثالثة عصراً، وذلك تحضيراً لمباراة النفط بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الكرة الممتاز.وكان وفد فريق القوة الجوية قد وصل في ساعة متأخرة من صباح الخميس إلى العاصمة بغداد، قادماً من أوزبكستان بعد […]

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