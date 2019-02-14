2019/02/14 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قتلت القوات الأمنية ،الخميس، قيادات إجرامية تابعة لعصابات “ داعش” بمنطقة مطيبيجة الحدودية الواقعة بين ديالى وصلاح الدين.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى / الأنصار/، نسخة منه ان “جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تدمير وكر كان يستخدم كمقر قيادة لبقايا عصابات داعش الارهابية، خلال عملية أمنية في منطقة مطيبيجة الحدودية الواقعة بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تقتل قيادات داعشية بعملية أمنية في مطيبيجة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تقتل قيادات داعشية بعملية أمنية في مطيبيجة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تقتل قيادات داعشية بعملية أمنية في مطيبيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).