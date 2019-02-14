2019/02/14 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي : انقاذ عائلة حاصرها داعش شمالي ديالى

14/02/2019 15:18:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الخميس، عن انقاذ عائلة حاصرها داعش في قاطع الصفرة شمالي ديالى.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "اللواء 23 التابع للحشد الشعبي تمكن من انقاذ عائلة حاصرها داعش واطلق الرصاص على عجلتهم".

واضاف، ان "مفارز اللواء تمكن ايضا من تفكيك عبوة مزروعة للعائلة".

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