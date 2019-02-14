2019/02/14 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي بعض دول المنطقة بدعم هجوم استهدف حافلة للحرس الثوري، كما اتهم الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتوعد بالرد على هجوم زاهدان وتتهم أميركا وإسرائيل ودولا مجاورة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتوعد بالرد على هجوم زاهدان وتتهم أميركا وإسرائيل ودولا مجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).