2019/02/14 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حققت شركة "نستله" زيادة في أرباح العام الماضي لكن بأقل من توقعات المحللين، فيما سجلت زيادة في الإيرادات بأكثر من التقديرات.





وقالت شركة المنتجات الغذائية السويسرية، اليوم الخميس، إن صافي الأرباح سجل مستوى 10.1 مليار فرنك سويسري (10.03 مليار دولار) في 2018، مقابل مستوى 7.20 مليار فرنك سويسري في العام السابق لها.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أرباح "نستله" ستزيد عند 11.27 مليار فرنك سويسري في العام الجاري.





وفيما يتعلق بالمبيعات فأعلنت "نستله" أنها زادت بنحو 2.1% عند 91.44 مليار فرنك سويسري في العام الماضي، في مقابل توقعات بـ91.40 مليار فرنك.





وأوضحت البيانات أن التدفقات النقدية الحرة زادت بنحو 15% إلى مستوى 10.8 مليار فرنك سويسري في إجمالي العام الماضي.





وساهم ارتفاع مبيعات "نستله" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة المبيعات وذلك بنحو 2.6%، كما زادت مبيعاتها في منطقة آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء بنحو 3.6%.





كما أعلنت الشركة السويسرية عن تنفيذ توزيعات أرباح نقدية عند 2.45 فرنك للسهم مقابل 2.35 فرنك في 2017.





وبحلول الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت جرينتش زاد سهم "نستله" بنحو 3.2% إلى 89.46 فرنك.





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