واشنطن بوست: مع التعديلات الدستورية.. المصريون بانتظار سنوات عجاف

2019/02/14 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت صحيفة واشنطن بوست أن التعديلات الدستورية التي تجري حاليا في مصر للسماح بتمديد فترة الرئاسة ستسمح لعبد الفتاح السيسي أن يبقى

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