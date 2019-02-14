أردوغان: الضبابية تخيم على الانسحاب الأمريكي من سوريا

2019/02/14 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن الضبابية لا تزال تخيم على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وجاءت تعليقات اردوغان في منتجع سوتشي قبل اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر أردوغان أن تركيا تريد أن تتحرك بالتنسيق مع موسكو فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا.

واضاف الرئيس التركي ان وحدة أراضي سوريا لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم إخراج وحدات حماية الشعب الكوردية السورية من المنطقة.

ولا يزال الغموض يحيط بموعد الانسحاب الامريكي من سوريا منذ أن أعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراراً بهذا الشأن وأثار جدلاً بين حلفائه في واشنطن.

وقال ترامب مؤخراً إنه قد يعلن الهزيمة النهائية لتنظيم داعش خلال ايام.



ويبدو أن الانسحاب الامريكي قد يبدأ فعلياً بعد الاعلان المرتقب.

وبدأت القوات الأمريكية بالفعل في سحب العتاد من سوريا.

وساهم إعلان ترامب المفاجئ اواخر العام الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا في استقالة جيم ماتيس وزير الدفاع كما جعل المسؤولين العسكريين الأمريكيين يهرعون لإعداد خطة انسحاب تحافظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

سوار أحمد

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