القبض على “مخبر” بتنظيم “داعش” في الرمادي

2019/02/14 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، القبض على احد الارهابيين في منطقة الجرايشي بالرمادي – الانبار.وذكر بيان للمديرية، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (14 شباط 2019)، أن “المفارز في مقر الفرقة العاشرة، القت القبض على احد الارهابيين في منطقة الجرايشي بالرمادي – الانبار”.وأضاف البيان، أن “العملية تمت بالتعاون مع استخبارات الفوج […]

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