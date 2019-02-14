العراق وسوريا يتفقان على الية فتح منفذ حصيبة

2019/02/14 | 15:41

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بغداد اليوم - متابعة

إتفق معاون رئيس اركان الجيش للعمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، الخميس، 14 ...





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