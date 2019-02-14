2019/02/14 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ الإدارة الأميركية ستقدّم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يطلق عليها “صفقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“صفقة القرن” بعد الانتخابات الإسرائيلية في إبريل) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“صفقة القرن” بعد الانتخابات الإسرائيلية في إبريل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).