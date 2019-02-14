واشنطن تدعو الحلفاء الأوربيين للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

2019/02/14 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، اليوم الخميس، من الحلفاء الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران محذراً من مزيد من العقوبات الأمريكية على طهران.

وندد بينس خلال مؤتمر وارسو بإيران التي وصفها بأنها “أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط” واتهم النظام الإيراني بالتخطيط لارتكاب “محرقة جديدة” بسبب طموحاته الإقليمية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، إننا نجتمع اليوم في العاصمة البولندية وارسو، بسبب التحديات المشتركة التي نواجهها، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لرسم مستقبل ينعم بالاستقرار في الشرق الأوسط، وأن واشنطن ستسخر كافة قواعدها العسكرية للقضاء على الإرهاب.

وكشف أن واشنطن تعمل على إقامة تحالف بين عدة دول يهدف للقضاء على التطرف.

جدير بالذكر أن العاصمة البولندية وارسو تستضيف على مدار يومين 13 و14 فبراير/شباط الجاري مؤتمرا حول«الأمن والسلام في الشرق الأوسط» تنظمه الولايات المتحدة.

ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية البولندي جاسيك تشوابوتوفيتش، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و11 دولة من الشرق الأوسط، فيما قاطعت فلسطين.

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