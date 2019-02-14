الجمارك تمنع دخول ٥٧ أرسالية لمدينة العاب مخالفة لقانون الاستثمار

2019/02/14 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت السلطات الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة ،اليوم الخميس ،دخول (٥٧) أرسالية لمدينة العاب متكاملة مشمولة بالأعفاءات الأستثمارية.

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