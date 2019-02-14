ابو الهيل يكرم المذيع الرائد خالد العيداني بدرع الابداع

2019/02/14 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل ،اليوم الخميس، المذيع الرائد خالد العيداني بقلادة ودرع الابداع بمناسبة مرور نصف قرن على عمله المتواصل كمذيع في اذاعة جمهورية العراق

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