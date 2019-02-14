2019/02/14 | 15:55

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اشتشهاد 8 مقاتلين في الحشد الشعبي بينهم مصور حربي

العراقامن

اشتشهاد 8 مقاتلين في الحشد الشعبي بينهم مصور حربي

الخميس 14 فبراير 2019 - 15:40

المصور الحربي حسين الكعبي

افاد مصدر امني ، اليوم الخميس، بان ثمانية مقاتلين من اللواء ثلاثمئة وثلاثة عشر التابع للحشدِ الشعبي بينهم المصور الحربي حسين الكعبي بانفجارِ عبوة في مدينة سامراء المقدسة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن "عبوة انفجرت اثناء قيام قوة من اللواء بعملية تفتيش في قرية الزور بمدينة سامراء المقدسة".



واضاف ان " الانفجار أدى ايضا الى اصابة خمسة آخرين من افراد اللواءانتهى .



م ك

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