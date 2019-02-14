برلماني تركي: أنقرة ملتزمة بشراء نظام إس-400 الروسي للصواريخ

2019/02/14 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مرارا إنها ملتزمة بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي برغم تحذيرات من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة من أن نظام إس-400 لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي الخاص بالحلف.وقال فولكان بوزقر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إن أنقرة لا تزال ملتزمة بصفقة إس-400 إذ تحتاج السلطات التركية النظام لمواجهة مخاوف أمنية.وأضاف خلال زيارة إلى واشنطن "بالنسبة لصواريخ باتريوت إذا كان العرض على مستوى نرغبه فقد عبرنا عن إمكانية شرائها أيضا".وقال إن علاقات تركيا مع كل من روسيا والولايات المتحدة مهمة.وقال للصحفيين "روسيا لديها مشكلات مع بلد آخر يهمنا كثيرا ولن يكون من الصواب حل النزاع عن طريق تركيا".وذكر أن أنقرة دفعت بالفعل معظم ثمن أنظمة إس-400 ومن المتوقع وصولها في نوفمبر تشرين الثاني.وقال مسؤولون أمريكيون إنه إذا مضت أنقرة في شراء نظام إس-400 فسوف تسحب واشنطن عرضها لبيع صواريخ باتريوت بقيمة 3.5 مليار دولار من إنتاج شركة رايثيون.وأشاروا إلى أن هذه الصفقة ستفسد أيضا صفقة تركية أخرى لشراء مقاتلات إف-35 من شركة لوكهيد مارتن وقد تؤدي لفرض عقوبات أمريكية.وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن العرض الأمريكي الرسمي المقدم لتركيا لشراء أنظمة صواريخ باتريوت ينقضي في نهاية مارس آذار وبعدها سيجري تقديم طلب جديد.وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا تقديم رد غير رسمي على الأقل بشأن ما إذا كانت ستمضي في شراء أنظمة إس-400 بحلول يوم الجمعة.انتهى ..م ف

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