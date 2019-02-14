الشيخ الأمين قيس الخزعلي يزور معرض بغداد الدولي للكتاب 2019

2019/02/14 | 15:56

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زار الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، معرض بغداد الدولي للكتاب 2019 وكان في استقباله السيد عبد الأمير الحمداني

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