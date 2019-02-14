بالوثائق.. وزير النفط يصدر امرا باستبدال 7 وكلاء ومدراء عامين

2019/02/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت/موازين نيوز/ على وثائق، تتضمن استبدال 7 وكلاء ومدراء عامين في وزارة النفط بامر من وزيرها ثامر غضبان.

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