العراق وسوريا يتفقان على الية فتح منفذ حصيبة الحدودي

2019/02/14 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتفق معاون رئيس اركان الجيش للعمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، الخميس، مع السفير السوري في العراق صطام الدندح، على آلية فتح منفذ حصيبة الحدودي.

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