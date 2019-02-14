“حماس” الفلسطينية: مؤتمر وارسو لن ينجح في تمرير صفقة القرن

2019/02/14 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت حركة “حماس” الفلسطينية ،الخميس، إن مؤتمر وارسو لن ينجح في تمرير صفقة القرن أو الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن “مؤتمر وارسو لن ينجح في تمرير صفقة القرن أو الالتفاف على حقوق شعبنا المشروعة وتصفية قضيته العادلة”، معتبرا ان “لقاء وزير خارجية عُمان برئيس وزراء […]

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