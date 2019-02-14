2019/02/14 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ،الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية.وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال داهمت قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله واعتقلت خمسة أشخاص، كما استولت على أموال من منزل أحد المواطنين”، مضيفة ان” قوات الاحتلال داهمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت ثلاثة آخرين”.وبينت ان “الاحتلال اعتقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال الصهيوني يعتقل تسعة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية alansaar.

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