2019/02/14 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: plljaOPSILA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليمن|| حرب التحالف السعودي تستمر وسوء الحالة المعيشية لليمنيين تتفاقم) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اليمن|| حرب التحالف السعودي تستمر وسوء الحالة المعيشية لليمنيين تتفاقم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).