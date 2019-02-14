امامك مهمة صعبة !معالجة ترهل الدولة

2019/02/14 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ابراهيم محمد… ابراهيم محمد ( اي معالجة للترهل يجب ان لايكون على حساب المواطن لان الدولة مسؤولة عن ايجاد فرص عمل له) لنعرف الترهل وهو مجموعة ( في العراق ملايين ) يحصلون على رواتب واجور دون مقابل اي عمل يوازي الاجر ( بسم الله الرحمن الرحيم وان ليس للانسان الا ما سعى ) […]

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