2019/02/14 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ،الخميس، ان النظام السعودي مستمر في إسكات أصوات الاعتدال.وقالت الصحيفة في مقال للباحث السعودي في جامعة جورجتاون الأمريكية عبد الله العودة إنه “بالرغم من مزاعم ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان ومساعديه بأنهم بعيدون عن التشدد إلا أن هذا النظام لم يتخل عن المؤسسات الدينية المتشددة وعوضا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “نيويورك تايمز”:النظام السعودي يواصل نهجه التكفيري ضد كل من لا يتبع المعتقدات الوهابية alansaar.

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