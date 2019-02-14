2019/02/14 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أحبطت وحدات الجيش السوري ،الخميس، محاولات تسلل لمجموعات إرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.وقال مصدر عسكري إن “وحدات من الجيش أحبطت محاولات تسلل لمجموعات ارهابية تحركت من أطراف بلدة السكيك شرق بلدة خان شيخون باتجاه المناطق المطهرة من الإرهاب بريف إدلب الجنوبي الشرقي”.وأضاف المصدر إن “وحدات الجيش أوقعت في صفوف المجموعات الإرهابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يحبط محاولات تسلل لمجموعات إرهابية في ريف إدلب alansaar.

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