صور: في عيد الحب.. شرطي يواجه المتظاهرين بـ”وردة” في فوهة بندقيته!

2019/02/14 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهرت صور، الخميس، منتسبا يضع وردة في فوهة بندقيته أثناء مظاهرات أمام مجلس المحافظة ديالى.وكانت المظاهرة انطلقت صباح اليوم على خلفية انتخاب محمد قتبية نائباً فنياً للمحافظ بعد جلسة صاخبة تخللتها اعتراضات عنيفة.

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