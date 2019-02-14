صحيفة “حزب الله”: صفقة أميركية مع “قسد” لنقل 8 آلاف من عوائل “داعش” إلى العراق

2019/02/14 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت صحيفة الأخبار التابعة لحزب الله اللبناني بزعامة حسن نصر الله، الخميس، تفاصيل ما قالت إنها صفقة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” لنقل 8 آلاف، هم افراد عوائل في تنظيم داعش، إلى العراق.وذكرت الصحيفة، في تقرير تابعه “ناس” اليوم (14 شباط 2019)، إن “المعلومات حول الصفقة الأميركية مع […]

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