بالوثيقة.. محافظ كركوك يحدد ضوابط إضراب المعلمين ويمنع التظاهر

2019/02/14 | 16:43

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بغداد اليوم - كركوك

حدد محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، اليوم الخميس، ضوابط إضراب المعلمين، فيما وجه بعدم التظ...





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