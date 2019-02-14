2019/02/14 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مسؤول رفيع في حكومة محافظة الانبار ، الخميس، بقتل عدد من عناصر عصابات “داعش” الإجرامية بقصف جوي لطيران الجيش العراقي استهدف مواقع ارتكازها داخل العمق السوري.وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة /، إن “طيران الجيش قصف تجمعات واسلحة وذخائر لعصابات داعش الإجرامية في مناطق مختلفة من العمق السوري القريبة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المروحي العراقي يقتل عدداً من “الدواعش” داخل العمق السوري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المروحي العراقي يقتل عدداً من “الدواعش” داخل العمق السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).