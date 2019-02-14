تعادل أربيل مع مستضيفه البحري بدوري القدم العراقي

2019/02/14 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعادل فريق اربيل لكرة القدم، اليوم الخميس، امام مستضيفه فريق البحري بدون اهداف، في المباراة التي جرت بينهما في محافظة البصرة ضمن مباريات الدور السابع عشر من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز.

وظهر الفريقان بمستوى متوسط وغابت الخطورة عن المرميين، ولم ينجح لاعبو الفريقين بتسجيل هدف، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبهذه النتيجة رفع فريق اربيل رصيده الى 23 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق البحري الى 13 نقطة.

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