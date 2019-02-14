2019/02/14 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الكمارك: منع كمية كبيرة من ألعاب مستوردة لمدينة ترفيهية

14/02/2019 16:41:00 PM |

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واع/ بغداد /م.ا

منعت السلطات الكمركية في مركز كمرك أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، دخول ٥٧ إرسالية لمدينة العاب متكاملة مشمولة بالأعفاءات الأستثمارية.

وذكر بيان للكمارك تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها "منعت هذه الإرساليات كونها مستعملة وغير جديدة وهو ما يخالف قانون الاستثمار والتعليمات والقوانين النافذة".

وأضاف، ان "هذا الإجراء ضمن إجراءات مشددة تقوم بها السلطة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية للحيلولة دون دخول المواد الممنوعة والمخالفة لأحكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل".

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