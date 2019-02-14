2019/02/14 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلصعدت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم الخميس، صوب أعلى مستوياتها في ثلاثة شهور، مدعومة بخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".وأظهرت بيانات "أوبك"، الثلاثاء الماضي، خفض إنتاج النفط من جانب الأعضاء بنحو 797 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني 2019، إلى 30.806 مليون برميل يومياً.وتجاهلت أسعار الخام، بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية، أمس الأربعاء، التي أظهرت ارتفاعاً بـ 3.63 ملايين برميل الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة (09:29 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 1.75 بالمائة أو 1.11 دولاراً إلى 64.75 دولاراً للبرميل.وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.34 بالمائة أو 72 سنتاً إلى 54.62 دولاراً للبرميل.واستبعد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إجراء أي تغييرات على خطط خفض الإنتاج، محذراً من مخاطر على السوق النفطية متعلقة بالتوترات الجارية في فنزويلا.وبدأت "أوبك +" تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مطلع 2019، ولمدة 6 شهور.وتتألف "أوبك +"، من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الثلاثاء الماضي، إن "المملكة ستخفض إنتاجها النفطي إلى نحو 9.8 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مارس/ آذار المقبل"، مقابل 10.2 ملايين برميل يومياً في يناير/ كانون ثاني الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 3 أشهر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 3 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).