2019/02/14 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: هناك 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا ينتظرون العودة لبلادهم

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