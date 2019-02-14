2019/02/14 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6jZdMWLCFlw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد حزينة لحجم الدمار الذي حل بمدينة الموصل من خلال الفيلم الوثائقي الحدباء والعنقاء) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاهد حزينة لحجم الدمار الذي حل بمدينة الموصل من خلال الفيلم الوثائقي الحدباء والعنقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).