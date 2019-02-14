محافظ ذي قار يمهل الوحدات الادارية اسبوع لاستكمال خططها لموازنة 2019

2019/02/14 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، الخميس،على اهمية استكمال كافة خطط مشاريع الاقضية والنواحي خلال اسبوع واحد قبل ارسالها لوزارة التخطيط لاقرارها، موكدا اهمية ان تكون الاولوية للمشاريع الخدمية التي تلبي حاجات المواطنين.

وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري خلال اجتماع لرؤساء الوحدات الادارية لمناقشة تحديد اولويات مشاريع خطة العام الجاري ان "الاجتماع استكمل ماتم التداول عليه سابقا بشان المشاريع

شبكة اخبار الناصرية:اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري، الخميس،على اهمية استكمال كافة خطط مشاريع الاقضية والنواحي خلال اسبوع واحد قبل ارسالها لوزارة التخطيط لاقرارها، موكدا اهمية ان تكون الاولوية للمشاريع الخدمية التي تلبي حاجات المواطنين.

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