عتبات كربلاء المقدسة تجري تحضيرات مكثفة لإقامة مهرجان ربيع الشهادة العالمي

2019/02/14 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الاعلامية لمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي بدورته الخامسة عشر عن تنظيم فعاليات اعلامية وثقافية للتسويق للمهرجان المزمع اقامته في شعبان المقبل برعاية العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان عقيل الياسري في لقاء لموقع العتبة الحسينية تابعته وكالة نحن الخبر ، ان "العتبتين بدأتا منذ اشهر التعريف بالمهرجان عن طريق التسويق الاعلامي المناسب لحجم المهرجان".

واضاف، تم وضع منهاج خاص لعرض فعاليات المهرجان في جميع الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.

ولفت الى ان "العتبتين بكوادرها الاعلامية ستعرضان جميع السير الذاتية للحاضرين من ٣٠ دولة عربية واجنبية فضلا عن الاعلانات في القنوات الفضائية".

واكد الياسري ان، العمل يجري والجهود مكثفة للتقليل من العقبات امام وسائل الاعلام لتغطية المهرجان بشكل عالمي يليق بقوة الحدث".

واشار الى ان السنوات السابقة كان التكثيف على الجهد الدولي وهذه النسخة سيكون الجهد على دعوة الشخصيات العراقية للمشاركة بشكل فاعل في المهرجان.

وكانت اللجنة الاعلامية للمهرجان قد عقدت اجتماعها الدوري في العتبة العباسية المقدسة وحضره الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة.

المصدر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة

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