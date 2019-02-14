روحاني: امريكا تحمي المجاميع الارهابية في العراق وسوريا لغاية

2019/02/14 | 16:56

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شفق نيوز/ رأى حسن روحاني الرئيس الايراني، ان امريكا "تحمي" المجاميع الارهابية في العراق وسوريا.وقال روحاني في كلمته خلال القمة الثلاثية التي تجمع روسيا، ايران، تركيا في سوتشي، "الولايات المتحدة تحمي المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق، وتحاول تحقيق غاياتها من خلال استخدام التنظيمات الإرهابية".حديث روحاني يأتي بعد وقت قصير من حديث لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن النظام الإيراني هو "أكبر ممول للإرهاب في العالم".وقال بنس خلال مؤتمر وارسو الخاص بالسلام والأمن في الشرق الأوسط، إن واشنطن ستعمل مع كل المشاركين في هذا الاجتماع لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.كما شدّد على أنّ "​إيران​ تمثّل التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، و​النظام الإيراني​ هو الراعي الأول للإرهاب في المنطقة".وأفاد بأنّ "الميليشيات المدعومة إيرانيًّا في ​العراق​ تواصل التهجم على قواتنا".

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