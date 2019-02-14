البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديل الدستور

2019/02/14 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، مبدئيا على تعديل الدستور وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته.

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