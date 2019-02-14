2019/02/14 | 16:57
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نائب عن الفتح: حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, الخميس, أن الاتفاق على مرشحي الداخلية والدفاع في طريقها للحل و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن الفتح: حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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