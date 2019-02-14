2019/02/14 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز, الخميس, أن الاتفاق على مرشحي الداخلية والدفاع في طريقها للحل و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: حقيبتا الداخلية والدفاع في طريقهما إلى الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).