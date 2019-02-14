لندن: لن نخاطر بحياة مسؤولينا لإنقاذ الدواعش البريطانيين في العراق وسوريا

2019/02/14 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة:سومر نيوز

اكد وزير الامن البريطاني بن والاس، الخميس، أن المملكة المتحدة لن تعرض حياة المسؤولين البريطانيين للخط...

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