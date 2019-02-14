وكالة الاناضول التركية تتيح الوصول الى

2019/02/14 | 16:57

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أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية أنها أتاحت الوصول إلى الكتاب الصادر عنها مؤخرا تحت عنوان "جمال خاشقجي، جريمة قتل" مجانا، وأرفقت رابطا يمكن من خلاله تحميل نسخة إلكترونية منه.

وكانت هذه الوكالة قد أعلنت مؤخرا أنها أصدرت كتابا قالت إنه يتضمن "جميع تفاصيل عملية القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول".

وأفادت بأن كتابها حول خاشقجي صدر بثلاث لغات هي التركية والعربية والإنجليزية، وحمل عنوان "جمال خاشقجي..



جريمة قتل"، مشيرة إلى أنه يسلط الأضواء "بشكل مفصل على الجريمة التي ارتكبت بحق خاشقجي، وشكّلت صدمة للعالم برمته".

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