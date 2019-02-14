العراق وسوريا يبحثان امكانية فتح منفذ حصيبة على الحدود المشتركة  

2019/02/14 | 16:57

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بغداد -عراق برس-14شباط/ فبراير:بحث الجانبان العراقي والسوري ، اليوم الخميس، امكانية اعادة افتتاح منفذ حصيبة الحدودي ، والعمليات العسكرية الجارية شرق سوريا .

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وقالت وزارة الدفاع في بيان وردت لـ/عراق برس/ نسخة منه ، أن “معاون رئيس اركان الجيش للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير يار الله، إستقبل السفير السوري في العراق صطام جدعان الدندح”.

وتابعت أنه “جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العمليات العسكرية شرق سوريا، وكذلك الية فتح منفذ حصيبة الرابط بين العراق وسوريا جنوب نهر الفرات، فضلا عن مناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الامنية بين البلدين الجارين”.

واضافت البيان أن “السفير السوري قدم الشكر والتقدير على حسن الضيافة والاستقبال”، مشيداً “بمواقف العراق حكومة وجيشاً وشعباً للوقوف مع سوريا وتقديم كل إشكال الدعم والمساعدة وعلى جميع الأصعدة”.انتهى (1)

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