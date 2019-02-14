مجلس النجف يرفض تهمة اقالته لقائد الشرطة بسبب امتناعه عن توفير حمايات للمسؤولين

2019/02/14 | 16:57

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النجف-عراق برس-14شباط/ فبراير: رفض مجلس محافظة النجف، الخميس، التهم الموجهة اليه بإعفاء قائد شرطة المحافظة وكالة اللواء علاء غريب بسبب ” رفض الاول تنسيب عدد من منتسبي الشرطة كحمايات لمسؤولين .

واوضح عضو المجلس حسين الحدراوي في تصريح صحفي ،إن “قائد شرطة الشرطة لم تتم اقالته بل إعفي من منصبه الذي كان يشغله بالوكالة فهو لم يعيين من قبل وزارة الداخلية بالاصالة”.

وأضاف أن “مجلس المحافظة سلك الطرق والإجراءات القانونية في عملية اختيار قائد شرطة المحافظة الجديد، حيث قام المحافظ بترشيح ثلاثة اسماء للمجلس اختار المجلس أحدهم بالتصويت وهذا حسب قانون 21”.

وأشار إلى أن “القائد المنتخب من قبل المجلس لديه مؤهلات كثيرة وهو ابن المحافظة ولدية من الخبرة شيء كثير”.

وتحدثت تقارير اخبارية سابقة عن اسباب اعفاء مجلس النجف لقائد للشرطة وكالة وقالت انها جاءت نتيجة “رفض اللواء اللواء علاء غريب تنسيب عدد من عناصر الشرطة كحمايات لاعضاء الحكومة المحلية واعضاء في مجلس النواب .

وصوت مجلس محافظة النجف،امس الاربعاء ، على إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء علاء غريب، فيما اقال مدير صحة المحافظة د.



علي شبر.انتهى (1)

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