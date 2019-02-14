القنصل الايراني يشيد ببطولات الجيش العراقي ويؤكد عدم خشية طهران من القواعد الامريكية داخل العراق

2019/02/14 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد القنصل الايراني في كربلاء، الخميس، بفتوى مرجعية النجف الاشرف، وبطولات الجيش العراقي بالدفاع عن العراق، مبيناً، ان بلاده لا تخشى من وجود قواعد عسكرية امريكية داخل العراق، ولكن الخشية على الشعب العراقي نفسه.وقال ميسر مسعود حسينيان، في حديث لوكالة نون الخبرية، خلال افتتاح معرض للصناعات والحرف اليديوية الايرانية، في كربلاء، ان "ايران لا تخشى من وجود قواعد عسكرية امريكية داخل العراق، مؤكداً، ان بلاده "تمتلك قوة صاروخية كبيرة تستطيع الدفاع عن سيادة اراضيها، انما الخشية على الشعب العراقي نفسه".

واضاف، اننا "نعلم ان الولايات المتحدة هي ليست صديقة للعراق او ايران، وهذا ما اثبته التاريخ، ان امريكا هي عدوة للعراق، حيث يعلم الجميع من ادخل القوى الارهابية الى داخل العراق، بالوقت الذي صرح اكثر من مسؤول امريكي ان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بحاجة الى اكثر من 9 سنوات للقضاء على هذه الزمر الارهابية، بالوقت الذي استطاع الجيش العراق والمتطوعين في الحشد الشعبي من انهاء وجود داعش خلال ثلاث سنوات".

واشاد القنصل الايراني في كربلاء، بـ"فتوى المرجعية الدينية بالنجف الاشرف التي ساهمت بالنصر على الارهاب في هذه المدة القصيرة، لذلك نحن نعتقد ان وجود هذه القواعد داخل الاراضي العراقية تؤثر على السيادة العراقية، وان حكومة بلاده تحتاج الى التعامل مع بلد ذات سيادة كامله على اراضيه".

كرار الاسدي - كربلاء

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