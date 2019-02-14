بالارقام.. القنصلية الايرانية في كربلاء تكشف عن حجم

2019/02/14 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت القنصلية الايرانية في كربلاء، الخميس، حجم التبادل السياحي بين العراق وايران.وصرح القنصل العام في كربلاء مير مسعود حسينيان، لوكالة نون الخبرية، ان "اكثر من 7 مليون زائر هو حجم التبادل السياحي بين البلدين الجارين"، موضحاً، ان "الشهور التسعة الاولى من السنة الايرانية، زار اكثر من مليوني مسافر عراقي الجمهورية الاسلامية، بالمقابل دخل اكثر من 5 مليون زائر ايراني الى العراق".

واضاف حسينيان، ان "القنصلية الايرانية في كربلاء، منحت اكثر من 300 الف تأشيرة دخول للعراقيين في المحافظة، لزيارة الجمهورية الاسلامية خلال العام الماضي".

كرار الاسدي - كربلاء

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