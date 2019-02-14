2019/02/14 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاروان الصالحي – كركوك منذ اكثر من عام انهار جزءا من الجسر الرابط بين كركوك واربيل في ناحية التون كوبري، ولم تباشر الجهات المعنية باعادة اعماره، ويأتي ذلك عقب الاضرار الذي لحق بالسايد الاخر من الجسر بسبب الضغط الذي يتعرض اليه الجسر بسبب كثرة حركة مرور السيارات والشاحنات.قامت دائرة بلدية التون كوبري، يوم الاربعاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير ناحية التون كوبري: لم يتم تخصيص أية مبالغ لاعادة اعمار جسر الرابط بين كركوك واربيل كركوك ناو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير ناحية التون كوبري: لم يتم تخصيص أية مبالغ لاعادة اعمار جسر الرابط بين كركوك واربيل) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير ناحية التون كوبري: لم يتم تخصيص أية مبالغ لاعادة اعمار جسر الرابط بين كركوك واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).